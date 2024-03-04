Sinop'ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi tutuklandı

Durağan Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 29 Şubat'ta aracının önü kesilerek tabanca ve baltalı saldırıya uğramıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayına yönelik yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

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