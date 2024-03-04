Boyabat'ta kapalı sistem su iletim hattı kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finanse edilen proje ilçeye bağlı Boyalı, Keseköy, Benişli, Esengazili ve Erkeç köylerini kapsıyor.

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