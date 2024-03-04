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        Boyabat'ta kapalı sistem su iletim hattı kurulacak

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kapalı sistem su iletim hattı kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:08
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        Boyabat'ta kapalı sistem su iletim hattı kurulacak
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde kapalı sistem su iletim hattı kurulacak.

        Vali Mustafa Özarslan’ın katılımıyla Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin yapımı için paydaşlar arasından protokol imzalandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finanse edilen proje ilçeye bağlı Boyalı, Keseköy, Benişli, Esengazili ve Erkeç köylerini kapsıyor.

        Proje tamamlandığında 5 bin 700 dekarlık tarımsal alan basınçlı sulama sistemiyle sulanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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