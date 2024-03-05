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        Sinop'ta öğrenci velileri "Veli bülteni" ile bilgilendiriliyor

        Sinop'ta bir okulda öğrenci velileri, "Veli bülteni" aracılığıyla bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:41
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        Sinop'ta öğrenci velileri "Veli bülteni" ile bilgilendiriliyor
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        Sinop'ta bir okulda öğrenci velileri, "Veli bülteni" aracılığıyla bilgilendiriliyor.

        İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, AA muhabirine, okullarının rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından aylık çıkartılan bültenle öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Yayımladıkları bültenlerde okulda işlenen konularla ilgili velilerle bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Sakallı, "Veli bülteni ile aileleri çok yakından tanıyarak okul, öğretmen, öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Ayrıca velilerimizin çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine çocukları ile iletişimine rehberlik ediyoruz." dedi.

        Veli Özgür Okan ise okulun yayınladığı veli bültenini düzenli şekilde takip ettiklerini belirterek, "Çok yararlı bir bülten. Biz veliler, bu bülten sayesinde idare ile ortak bir tutum içerisindeyiz. Çocuklarımız, idareciler, öğretmenler ve velilerle birlikte çok yararlı çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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