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        Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:23
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        Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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