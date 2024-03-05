Sinop'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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