Durağan'da üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi

Sinop'un Durağan ilçesinde Kaymakamlık tarafından üniversite öğrencilerine çorba ikram edildi.

Durağan Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen programa, Kaymakam Celal Güngör, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Programda, öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Güngör, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Güngör, ilçede eğitim alan tüm öğrencilerle zaman zaman bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.