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        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta, bir köyde silahlı yağma olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:11
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        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta, bir köyde silahlı yağma olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan takip ve araştırma sonucu olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlının kimlikleri belirlendi.

        Belirlenen 6 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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