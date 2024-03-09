Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan takip ve araştırma sonucu olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlının kimlikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

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