Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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