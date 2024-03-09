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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:29
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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