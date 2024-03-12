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        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

        Sinop'un Türkeli, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:47
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        Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
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        Sinop’un Türkeli, Erfelek ve Boyabat ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Ardından öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

        Program, yarışmalarda derece alan öğrencilerine ödül takdimi ile son buldu.

        - Erfelek

        Erfelek Belediyesi Sinema ve Konferans Salonu’nda program gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erfelek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, "Ya istiklal ya ölüm" konulu oratoryo sahnelendi.

        Program şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Boyabat

        Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu.

        Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.

        Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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