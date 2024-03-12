Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştirildi

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar konuldu.

        Her yıl Afrika kıtasından Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'na gelen leyleklerin burada kaldıkları sürede daha rahat ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için bölgede çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

        "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında da bölge halkının bilgilendirilmesinin yanı sıra leylekler için elektrik direklerine yapay yuvalar yerleştiriliyor.

        Proje koordinatörü ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur, AA muhabirine, leyleklerin bu yıl da Cuma Ovası'na gelmeye başladıklarını söyledi.

        Leylekler için ovada bazı noktalardaki elektrik direklerine yapay platformlar yerleştirildiğini belirten Okur, "Ovadaki 4 köyde 27 noktaya yapay platformlar yerleştirildi. Böylece hem leylekler ile yavruların hayatı güvence altına alınmış hem de elektrik hatlarında oluşacak sıkıntılar giderilmiş olacak. 2023 yılında 5 yuvaya yapay platform yerleştirilmiş ve bu yuvalardan 10 yavru uçmayı başarmıştı. 2024 yılında ise 27 yuvaya yapay platform yerleştirilmiştir. Bu yıl içinde bu yuvalardaki yavru sayıları da tespit edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Okur, projelerine destek vererek yapay platformların yerleştirilmesine katkı sağlayan YEDAŞ'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar çadırında b...
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar çadırında b...
        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı
        Sinop'ta İHH Arama Kurtarma ekibi sahil temizliği yaptı
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sah...
        En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sah...
        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta silahlı yağma olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Boyabat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
        Boyabat'ta Türk sanat müziği konseri verildi