Sinop'ta aranan 10 kişi yakalandı

Aranan 10 kişinin yakalandığı uygulamada, 94 gram uyuşturucu madde, 2 bin makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 448 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince kent genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

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