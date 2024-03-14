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        Sinop'ta aranan 10 kişi yakalandı

        Sinop'ta, emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamalarda aranan 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:47
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        Sinop'ta aranan 10 kişi yakalandı
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        Sinop'ta, emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamalarda aranan 10 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince kent genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

        Aranan 10 kişinin yakalandığı uygulamada, 94 gram uyuşturucu madde, 2 bin makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 448 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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