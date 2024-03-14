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        Boyabat'ta su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:29
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        Boyabat'ta su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Atıcı (40) idaresindeki 37 SA 788 plakalı hafif ticari araç, Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Emre Taban yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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