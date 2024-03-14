Boyabat'ta su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İbrahim Atıcı (40) idaresindeki 37 SA 788 plakalı hafif ticari araç, Bektaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Emre Taban yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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