Sinop'ta kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fikri Yücel'in kullandığı 34 SE 1909 plakalı kamyon, Boyabat-Kastamonu kara yolu Salar köyü mevkisinde refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Müjdat Karabacak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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