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        Sinop'ta kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:47
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        Sinop'ta kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fikri Yücel'in kullandığı 34 SE 1909 plakalı kamyon, Boyabat-Kastamonu kara yolu Salar köyü mevkisinde refüje devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Müjdat Karabacak, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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