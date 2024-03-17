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        Sinop'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:44
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        Sinop'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sarıyer köyünde Cevdet Tarhan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gerze Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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