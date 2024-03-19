Sinop'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Barış Tokur'un (41) kullandığı 57 DT 160 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Kamber (37) idaresindeki 57 AAV 158 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Kamber'in kullandığı araçta bulunan F.Z.K. (7) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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