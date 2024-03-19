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        Sinop'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:55
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        Sinop'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Barış Tokur'un (41) kullandığı 57 DT 160 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Kamber (37) idaresindeki 57 AAV 158 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Kamber'in kullandığı araçta bulunan F.Z.K. (7) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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