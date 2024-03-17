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        Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:11
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        Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde Boyabat ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde arama yapıldı.

        Aramada, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ile kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

        Açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir." ifadesine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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