Sinop'tan evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucunda Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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