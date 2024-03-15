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        Sinop'tan evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:59
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        Sinop'tan evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta evden hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışma sonucunda Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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