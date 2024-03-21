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        Sinop'ta okul inşaatında çöken istinat duvarı bir araca zarar verdi

        Sinop'ta, okul inşaat sahasında çöken istinat duvarı bir araca zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:44
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        Sinop'ta okul inşaatında çöken istinat duvarı bir araca zarar verdi
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        Sinop'ta, okul inşaat sahasında çöken istinat duvarı bir araca zarar verdi.

        Kent merkezi Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatı sahasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü.

        Olayın meydana geldiği bölgede yol üzerinde park halinde bulunan minibüs çökmeyle birlikte inşaat sahasına devrildi.

        Hasar gören araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Olayın ardından çökmenin meydana geldiği yol güzergahı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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