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        Sinop'ta kadınların ellerinden çıkan ürünler markalaşarak pazara sunuluyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, faaliyet gösteren kadın kooperatifinde yöresel tekstil ve gıda ürünleri üreten kadınlar, dokuma ürünlerini markalaştırarak ülke pazarına sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:09
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        Sinop'ta kadınların ellerinden çıkan ürünler markalaşarak pazara sunuluyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, faaliyet gösteren kadın kooperatifinde yöresel tekstil ve gıda ürünleri üreten kadınlar, dokuma ürünlerini markalaştırarak ülke pazarına sunuyor.

        Kentte kadınların sosyal ve iş hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla 2021 yılında kurulan Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde bir araya gelen 9 kadın, tekstil ve gıda ürünleri üretimi yapıyor.

        Ketenden dokudukları bluz ve kaftan gibi ürünleri "Gaşka" ismiyle markalaştıran kadınlar, ayrıca çeşitli firmalarla anlaşma sağlayarak ürünlerinin ülke pazarında yer almasını sağlıyor.

        Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, AA muhabirine, kooperatif olarak amaçlarının evde üretim yapan kadınların ürünlerini turizm pazarında değerlendirmek olduğunu söyledi.

        Kadın kooperatiflerinin bir amacının da kadınlara önderlik yaparak onlara sosyal ve ekonomik destekler sağlamak olduğunu vurgulayan Akalın, bunu başarabilmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

        - "Gıda ve tekstil olarak iki grup üretim yapıyoruz"

        Gıdada en önemli ürünlerinin "Sinop mantısı" olduğuna işaret eden Akalın, "Sinop'a gelen bir turist, 'Yöresel yemekleri nerede bulurum?' dediğinde bizi bulacak. Çünkü Sinop mantısı, ıslama, keşkek, mısır çorbası ve lahana sarması işte biz bunların hepsini yaparak sergiliyoruz. Ayrıca tekstilde de Sinop'ta keten ön planda. Biz de keteni kıyafette kullanıyoruz. Keten bluzlar, çantalar, kaftanlar dikiyoruz ve bu alanda ayrıca markalaştık. Şu anda Gaşka adı altında markamız var." dedi.

        Akalın, üretilen ürünlerin pazarlanması sürecinde de ciddi adımlar attıklarını ve bunun da meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını dile getirdi.

        Geçen yıl ürettikleri çantaların Antalya'daki bazı mağazalarda satışa sunulduğunu aktaran Akalın, "Geçen yıl Antalya'da birkaç mağazaya ürün yolladık buradan, toplu bir şekilde. Onlar satışlarını gerçekleştirdi. Bu sene de bir iç giyim firması plaj kıyafetleri ve günlük giyilebilecek kıyafetleri tasarlıyor. Anlaşma sürecindeyiz." diye konuştu.

        - Hedeflerinde güçlü toplum için kadını güçlendirmek var

        Kooperatiflerinin bünyesinde 9 kadının üretim yaptığına işaret eden Akalın, şöyle devam etti:

        "Ama biz birçok kadına da el uzatıyoruz ayrıca. Toplu iş aldığımızda bu işi yapan kadınlarımız belli, onlarla iletişim halindeyiz sürekli. Görülmeyen çok kadın işin içinde aslında. Son yıllarda maalesef tamamen tüketim toplumu haline geldik, üretmeyi unuttuk. Dolasıyla yeniden üretimi canlandırmak, az ya da çok kadınlara ekonomik katkı sağlamak istiyoruz."

        Üretim yapan kadınlardan Fame Ustacan ise ürettikçe çok mutlu olduklarını ancak daha fazla gelir elde edebilmek için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        Pazarlama süreçlerinde kooperatif olarak ellerinden geleni yaptıklarını ancak kentteki satış noktalarının daha iyi şartlara getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ustacan, "Şehrimiz turistik bir şehir. Yazın turizmin daha yoğun olduğu bir yerde bir satış mağazamız olsun isteriz. İnsanların daha yoğun olduğu, tarihi ve turistik mekanlarda bir standımız olsa daha çok ürün satabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir talebimiz var." dedi.

        Ustacan, ürünlerine gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğine işaret ederek, "Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunlar bizi ayrıca mutlu ediyor. İnsanlar bize ulaşarak siparişler veriyor. Ama biz daha büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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