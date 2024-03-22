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        Gerze'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Orman Haftası dolasıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:09
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        Gerze'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Orman Haftası dolasıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

        Gerze Orman İşletme Müdürlüğünce pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, ekiplerce vatandaşlara ceviz, iğde, servi ve akasya fidanları dağıtıldı.

        Topluma fidan dikme alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte hafta boyunca vatandaşlara toplam 3 bin 200 fidanın dağıtıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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