Gerze'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde Orman Haftası dolasıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde Orman Haftası dolasıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.
Gerze Orman İşletme Müdürlüğünce pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, ekiplerce vatandaşlara ceviz, iğde, servi ve akasya fidanları dağıtıldı.
Topluma fidan dikme alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte hafta boyunca vatandaşlara toplam 3 bin 200 fidanın dağıtıldığı öğrenildi.
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