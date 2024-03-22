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        Sinop'ta bir dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

        Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde, 2 bin 500 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:18
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        Sinop'ta bir dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde, 2 bin 500 lira bulundu.

        Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri mevkisinde dilenen P.K’yi zabıta merkezine götürdü.

        P.K’nin üzerinde yapılan aramada 2 bin 500 lira bulunduğu belirlendi.

        Dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paraya el konuldu, P.K’ye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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