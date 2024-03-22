Sinop'ta bir dilencinin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı

P.K’nin üzerinde yapılan aramada 2 bin 500 lira bulunduğu belirlendi.

Sinop’un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde, 2 bin 500 lira bulundu.

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