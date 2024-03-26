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        Sinop'ta sanayi sitesinde yangın

        SİNOP Sanayi Sitesi'nde bungalov ev yapan atölyede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 26.03.2024 - 07:40
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        Sinop'ta sanayi sitesinde yangın
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        SİNOP Sanayi Sitesi'nde bungalov ev yapan atölyede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol alınarak söndürüldü.

        Yangın, saat 23.45 sıralarında küçük sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinde çıktı. Bungalov ev yapılan atölyede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi, Gerze Belediyesi ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop Havalimanı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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