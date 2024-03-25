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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 23:38 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:38
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

        Aramada, araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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