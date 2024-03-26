Boyabat'ta fidan dikme etkinliği düzenlendi

Etkinlikte ayrıca resim, afiş ve karikatür yarışmalarında dereye giren öğrencilerine ödülleri verildi.

Öğrenciler tarafından orman ve ağaç ile ilgili şiirlerin okunarak çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte protokol üyeleriyle öğrenciler, okul bahçesinde fidan dikti.

Çattepe Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ceylan, Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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