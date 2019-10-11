Boyabat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında Berrin Keskin (46) idaresindeki 06 BKN 581 plakalı otomobil, Boyabat'tan Sinop istikametine hareket halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Osman köyü mevkisinde meydana gelen kazada su kanalı borusuna çarparak ters dönen araçtaki sürücü Berrin Keskin yaralandı. Yaralı 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

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