Jandarmadan kan bağışına destek

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Ayancık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma da destek verdi.

Ayancık İlçe Jandarma ekipleri, Ayancık Devlet Hastanesinde düzenlenen 9 Kasım'a kadar sürecek kan bağışı kampanyasına destek olarak, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın örnek davranışı, vatandaştan da takdir topladı. Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Ergenç, jandarma ekiplerinin göstermiş olduğu kan bağışına destekten dolayı teşekkür etti.

SİNOP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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