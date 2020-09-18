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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta plazma bağışçı çağrı merkezi kuruldu

İHA

Sinop’ta plazma bağışçı çağrı merkezi kuruldu

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kovid19 Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) hastalığıyla mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak, bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve sürdürülmesi için Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Merkez tarafından, Kovid19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen birçok vatandaşa ulaşılarak ve immün plazma bağışı konusunda bilgilendirilerek bağış için vatandaşlar Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezine davet edildi.
Ayrıca bağış yapmak isteyip ulaşım imkanına sahip olmayan gönüllü bağışçılar için ise nakil işlemleri yine Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi tarafından planlanıyor.
Gönüllü bağışçılar Sinop’a en yakın olan Samsun Orta Karadeniz Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen immüm plazma bağışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Sağlık Müdürlüğü tarafından planlı bir şekilde evlerine bırakılıyor. İmmün plazma bağışlamak isteyen gönüllü bağışçıların hafta içi saat 09.00 17.30 saatleri içerisin de 0368 261 4457 nolu telefon numarasından hizmet veren çağrı merkezlerine ulaşmaları yeterli olmakta.
Sinop’ta immüm plazma bağışı yapmak isteyen bazı gönüllü vatandaşların Samsun’a götürüldüğünü açıklayan Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadelede emeği geçen tüm sağlık teşkilatımıza teşekkürlerimi sunarken immüm plazma bağışı konusunda vatandaşlarımızın bizleri dikkate alması ve tedavileri tamamlanan vatandaşların çağrı merkezimiz tarafından arandığında ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Unutmayalım ki korona virüsü hep birlikte yenebiliriz. Unutmayalım ki sizlerin yapacağı plazma bağışı birçok hastaya umut ve şifa olacaktır” dedi.

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