Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak

İHA

Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak

Sinop'un Türkeli ilçesinde, yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi'ndeki cami inşaatının tamamlanması için çalışmalara başlandı.
Yıllar önce inşaatına başlayıp bir türlü bitirilemeyen ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı, Avrupalı hayırsever Cavit Demirel ve ilçenin iş adamlarından Bayram Ali Özcan’ın destekleri ile Merkez Camisi imam hatibi Bekir Yılmaz koordinatörlüğünde geri kalan bölümün tamamlanması amacıyla start verildi.
Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Avrupalı hayırsever Cavit Demirel, ilçenin iş adamlarından Bayram Ali Özcan, Veysi Cankor, Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz ile birlikte söz konusu cami inşaatında incelemelerde bulunuldu.
Belediye Başkanı Veysel Şahin, Gemiyanı Mahallesi Camisi inşaatı çalışmalarına verdikleri desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime ...
Sinop’un tanıtımı için posta pulu bastırıldı
YEREL HABERLER Sinop’un tanıtımı için posta pulu bastırıldı
Sinop'ta çeltik hasadı
YEREL HABERLER Sinop'ta çeltik hasadı
Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı
YEREL HABERLER Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
YEREL HABERLER BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
Sinop’ta palamut 2 lira
YEREL HABERLER Sinop’ta palamut 2 lira
Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor
Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ödül birden
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ...
Taşmanlı Göleti ‘SOS’ veriyor
YEREL HABERLER Taşmanlı Göleti ‘SOS’ veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X