Sinop'a yeni içme suyu barajı Sinop-Türkeli Zimari Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Sinop’ta Türkeli Zimari Barajı inşaat çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sinop’ta yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sinop merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. 2003 yılından bugüne kadar 5 adet baraj tamamlanmış olup, toplamda 76,24 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaştı. 2003 yılından bugüne kadar 6 sulama tesisi tamamlandı ve toplamda 62 bin 890 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 47 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada ‘Sinop Zimari Barajı’ inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Temelden yüksekliği 36,50 metre, 480 bin m3 su biriktirme hacmine sahip olan, Zimari Barajı’nın tamamlanması ile SinopTürkeli ilçesi ve Güzelkent beldesi ile civar yerleşim birimlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanacaktır” dedi.

Projede sağ sahil ve sol sahil sıyırma kazıları tamamlandı, dipsavak imalatı ise devam ediyor.

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