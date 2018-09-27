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Sinop'un görkemli kalesi Boyabat

Sinop'ta, kitabesine rastlanılmaması nedeniyle yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen ve Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında gösterilen Boyabat Kalesi'nin uygulanacak projeler ve tanıtım faaliyetleriyle turizme daha fazla katkı sunması hedefleniyor

27.09.2018 - 15:18 | Güncelleme: AA

Sinop'ta, yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında gösterilen Boyabat Kalesi'nin turizme kazandırılması için tanıtım atağı başlatıldı.

AA'nın haberine göre Boyabat ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu Boyabat Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Kültür Portalı"nda Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında da yer alıyor.

Bir kitabesine rastlanılmaması nedeniyle yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen tarihi kale, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinin yanı sıra Osmanlı döneminde de kullanıldığına dair bulgular taşıyor.

Bölgenin en önemli tarihi mekanları arasında yer alan kalenin tanıtımının yapılarak turizme daha fazla katkı sunması için ilgili kurumlarca çalışma yürütülüyor.

Yaklaşık iki yıl önce restore edilerek vatandaşların ziyaretine açılan kalenin bilinirliğini artırmak için kaymakamlık tarafından tanıtım filmi de hazırlandı.

Boyabat Belediyesi de tarihi kale ile ilçenin en eski yerleşim birimi olan Yeni Mahalle arasında kültür yolu yapılmasına yönelik çalışma başlattı.

Proje tamamlandığında kaleye 100 metre mesafede bulunan Kırkkızlar kayası üzerine cam teras inşa edilecek, aynı zamanda bölgeye teleferikle ulaşım sağlanacak.

 

"FARKLI MEDENİYETLER KALEYİ SAVUNMA AMAÇLI KULLANMIŞ"

Boyabat Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Küçükbaş, yaptığı açıklamada, Boyabat Kalesine yönelik ilgili kurumlarla birlikte birçok tanıtıcı çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Kalenin yakın bir geçmişte restore edildiğini, bu sayede özellikle ulaşımın kolaylaştığını anlatan Küçükbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının da Boyabat Kalesi'ni Türkiye'nin en görkemli kaleler arasında gösterdiğini belirtti.

Boyabat ilçesinin tarihsel açıdan ticaretin yoğun yaşandığı bir ilçe olduğunu, bu nedenle geçmişte zengin insanlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Küçükbaş, kalenin yapılış tarihinin ise tüm araştırmalara rağmen belirlenemediğine işaret etti.

Alışverişin merkezi olması avantajıyla ilçenin çok erken dönemlerde şehirleşme ve zenginleşme yolunda önemli adımlar attığına dikkati çeken Küçükbaş, "Tabii ki zenginleşmenin de savunmaya, korunmaya ihtiyacı olduğu bir gerçek. O dönemin zenginleri tahmin ediyoruz ki mallarını korumak ve kollamak amacıyla sarp kaya üzerine kesme taşlardan bu kaleyi inşa etmiş. Çünkü kale suları ve özellikle kaçış tünelleri, dehlizler bize kalenin çok korunaklı olduğunu gösteriyor. Yüzyıllar boyunca da farklı medeniyetler kaleyi savunma amaçlı kullanmış." değerlendirmesinde bulundu.

 

"ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASI İÇİN TANITIMA İHTİYACI VAR"

Küçükbaş, Boyabat Kalesinin, görünüm itibarıyla Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının ardından kaleye ulaşım kolaylıkla sağlanıyor. Ziyaretçi sayısının artması için sadece tanıtıma ihtiyacı var. Son dönemlerde zaten giderek artan bir ziyaretçi ilgisi var. Bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Tabii bu arada alınması gereken bazı önlemler bulunuyor. Kale yüksek bir kaya parçası üzerinde bulunuyor. İçinde çok sayıda geçit var. Mutlaka güvenlik önlemleri alınmalı. Bununla ilgili belediyemiz ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz çalışma yapacaktır."

Ahmet Küçükbaş, kalenin tanıtımı için dernek olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini de sözlerine ekledi.

"BAKANLIĞIMIZ KALENİN RESOTASYONU İÇİN CİDDİ KAYNAK HARCADI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun da Boyabat Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Tosun, "Kaleye insanların rahat şekilde ulaşabilmeleri için yol yaptık. Bakanlığımız kalenin restorasyonu için ciddi kaynak harcadı. Dehlizler, restorasyon çalışmasıyla gün yüzüne çıkarıldı. Umuyorum gelecek yıllarda ziyaretçi sayısı artacaktır. Kaledeki güvenliğin sağlanması için de ilçenin yerel yöneticiyle görüşmeler yapacağız." dedi.

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