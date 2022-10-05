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Haberler Yaşam 'Sıradan' deniliyordu... Çinliler ilgi gösterince rekor fiyata satıldı
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2 bin Euro paha biçilen vazo 7.7 milyon Euro'ya satıldı

Fransa merkezli müzayede evi, başlangıçta 2 bin Euro paha biçilen ve 'sıradan' olduğu değerlendirilen vazonun açık artırmada 7.7 milyon Euro'ya satıldığını duyurdu

'Sıradan' deniliyordu... Çinliler ilgi gösterince rekor fiyata satıldı
'Sıradan' deniliyordu... Rekor fiyata satıldı
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DHA

Fransa merkezli müzayede evi Osenat, 2 bin Euro paha biçilen vazonun cumartesi günü Paris'te düzenlenen açık artırmada 7.7 milyon Euro'ya satıldığını açıkladı.

Osenat tarafından basına verilen bilgide bir kadın, müzayede yetkilileriyle temas kurarak Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istedi. İsmi açıklanmayan kadının ailesinden yadigar kalan vazoya 2 bin Euro paha biçildi.

AÇIK ARTIRMA HAREKETLİ GEÇTİ

Paris'te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, hararetli bir açık artırmanın ardından 7.7 milyon Euro'ya satıldı.

Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon Euro tuttuğu ayrıca belirtildi.

Mavi-beyaz renkte, üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği, uzmanın ise vazonun 20. yüzyıldan kalma olduğunu belirterek 1.500 ila 2 bin Euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi.

18 YÜZYILDAN KALMA OLDUĞUNA İNANILIYOR

Müzayede evi alıcıların ise vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandıklarını belirtti.

Müzayede evi açıklamasında, vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini kaydetti.

Vazo, telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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