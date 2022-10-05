'Sıradan' deniliyordu... Rekor fiyata satıldı

Osenat tarafından basına verilen bilgide bir kadın, müzayede yetkilileriyle temas kurarak Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istedi. İsmi açıklanmayan kadının ailesinden yadigar kalan vazoya 2 bin Euro paha biçildi.

Fransa merkezli müzayede evi Osenat, 2 bin Euro paha biçilen vazonun cumartesi günü Paris'te düzenlenen açık artırmada 7.7 milyon Euro'ya satıldığını açıkladı.

AÇIK ARTIRMA HAREKETLİ GEÇTİ

Paris'te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, hararetli bir açık artırmanın ardından 7.7 milyon Euro'ya satıldı.

Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon Euro tuttuğu ayrıca belirtildi.

Mavi-beyaz renkte, üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği, uzmanın ise vazonun 20. yüzyıldan kalma olduğunu belirterek 1.500 ila 2 bin Euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi.