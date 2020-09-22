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Şırnak merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Gözaltına alınan şahısların hesaplarında 29 milyon lira para hareketliliği tespit edildi

İHA

Şırnak merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Gözaltına alınan şahısların hesaplarında 29 milyon lira para hareketliliği tespit edildi

Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada, 82 bin 425 lira ile 3 bin 557 Dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesi merkezli olarak kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasadışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Eylülde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Şırnak il merkezinde 1, Cizre ilçesinde 16, Silopi ilçesinde 2, Mardin’de 1, Mersin’de 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanmış, yakalanan şahısların üst, ikamet ve araç aramalarında 82 bin 425 lira ve 3 bin 557 Dolar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 84 adet dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirilmiştir. Hazırlık safhasında ilk belirlemelere göre, yasadışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahısların kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon lira para hareketliliği tespit edilmiş olup, soruşturma bu tespitler merkezli olarak genişletilecektir. Siber Suçları ile mücadeleye yönelik çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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