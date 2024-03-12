Silopi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Programa, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, ​​​​​​​kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Silopi ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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