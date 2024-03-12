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        Silopi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

        Silopi ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:34
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        Silopi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı
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        Silopi ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Koç Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

        Etkinlikte, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Programa, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, ​​​​​​​kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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