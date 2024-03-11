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        Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

        ŞIRNAK'taGabar Dağı bölgesinin 11-25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:40
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        Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
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        ŞIRNAK'taGabar Dağı bölgesinin 11-25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinin 11-25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 11 Mart (Dahil)- 25 Mart 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

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