Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Yasin G'ye akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.
Yasin G, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.