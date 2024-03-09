İzmirli iş insanından Cizreli çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği

Sarıyıldız, destek için iş insanı Açıkgöz'e teşekkür etti.

İzmir'in Kınık ilçesinde iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesine bağlı 35 köy ve mezradaki çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteğinde bulundu.

İzmirli iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesindeki çiftçilere verilmek üzere 27 bin 500 meyve fidesi gönderdi.

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