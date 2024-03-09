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        İzmirli iş insanından Cizreli çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği

        İzmirli iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesindeki çiftçilere verilmek üzere 27 bin 500 meyve fidesi gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:35 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:35
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        İzmirli iş insanından Cizreli çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği
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        İzmirli iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesindeki çiftçilere verilmek üzere 27 bin 500 meyve fidesi gönderdi.

        İzmir'in Kınık ilçesinde iş insanı Bahattin Açıkgöz, Cizre ilçesine bağlı 35 köy ve mezradaki çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteğinde bulundu.

        Fideleri teslim alan Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, iş insanı Açıkgöz'ün gönderdiği meyve fidelerini 35 köydeki çiftçilere dağıttıklarını söyledi.

        Sarıyıldız, destek için iş insanı Açıkgöz'e teşekkür etti.

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