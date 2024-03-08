Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk için havalandı

Bilgeç, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ'da bir özel hastaneye nakledildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Kumsal Bilgeç'e akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.

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