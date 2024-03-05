Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı.

        Kentte yaşayan 22 yaşındaki Songül Kabul, gözlerindeki şikayetler üzerine hastanenin göz polikliniğine başvurdu.

        Op. Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı tarafından yapılan tetkikler sonucu gözyaşı damar tıkanıklığı tespit edilen Kabul, endoskopik DSR (kapalı gözyaşı kanalı tıkanıklığı) operasyonuyla sağlığına kavuştu.

        Özçakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın gözünde damar tıkanıklığı tespit ettiklerini ve estetik açısından sıkıntılı bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

        "Hastamızın ameliyatını kulak burun boğaz uzmanımız Op. Dr. İzzet Özgür Özlük hocamızla birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diyen Özçakmakçı, hastanın şikayetlerinin kurtulduğunu ve bu operasyonu Şırnak'ta yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Kabul de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...
        Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma ça...
        Şırnak'ta bir grup genç, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka için y...
        Şırnak'ta bir grup genç, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka için y...
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı