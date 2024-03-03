Şırnak'ta kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda yol açma çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Faraşin Yaylası'nda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü'ün talimatıyla 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki Yeşilöz köyünde, kardan kapanan yollarda İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapılıyor.

Ekipler, hayvanlarına bakmak için kışın da 7 ailenin yaşadığı köyde, dozerlerle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolu temizlerken çığ riskine karşı da önlem alıyor.

Dozer operatörü İrfan Cin, 36 kilometrelik yolu açmak için iki haftadır zorlu koşullarda çalıştıklarını ifade ederek, "Bazı yerlerde çığ tehlikesi olduğu için çalışmaları tedbirli sürdürüyoruz." dedi.