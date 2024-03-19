Şırnak'ta sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı Uludere yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı, Şırnak Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı, Şırnak Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.
Uludere ilçesinde sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükseldi.
Suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kaldı, Uludere Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.
Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçeler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Uludere Kaymakamlığı ve Uludere Belediyesi ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.
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