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        Şırnak'ta sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı Uludere yolu ulaşıma kapandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı, Şırnak Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:39
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        Şırnak'ta sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı Uludere yolu ulaşıma kapandı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak sonucu debisi yükselen akarsu taştı, Şırnak Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.

        Uludere ilçesinde sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükseldi.

        Suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kaldı, Uludere Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.

        Araçlar, bölgeye sevk edilen kepçeler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Uludere Kaymakamlığı ve Uludere Belediyesi ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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