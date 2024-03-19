Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Beytüşşebap'ta sağanak nedeniyle okullar tatil edildi

        ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beytüşşebap'ta sağanak nedeniyle okullar tatil edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Uludere ilçesi Şenoba beldesinde de selde yıkılan çadırdaki 5 koyun öldü.

        Kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları ve yoğun yağış nedeniyle 19.03.2024 Salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

        Uludere ilçesinde de etkili olan yağışla Şenoba beldesi Besta mevkiinde yaşanan selde Faysal Babat’a ait hayvanların kaldığı çadırın yıkılmasıyla 5 koyun öldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Şırnak Valiliğinden sağanak, sel ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak, sel ve kar uyarısı
        Şırnaklı iki usta öğretici kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu
        Şırnaklı iki usta öğretici kadın KOSGEB desteğiyle girişimci oldu