Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.