Törene, Kaymakam Cihat Koç, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, ​​​​​​​kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

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