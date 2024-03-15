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        Silopi'de TYP kapsamında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:51
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        Silopi'de TYP kapsamında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda kura çekildi.

        İstihdam edilecek kişiler, Silopi 7. Noter ve gözlemciler huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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