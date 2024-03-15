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        Son dakika haberi Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:01
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        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Fotoğraf: AA

        Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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