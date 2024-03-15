Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Deniz Özdemir (18), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.