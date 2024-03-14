Vefat eden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, 14 Mart Tıp Bayramı'nda anıldı

Bu sene bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Tayşun, Suat Altın ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Haci Tayşun, yaptığı açıklamada, bütün sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü kutladığını söyledi.

Başhekimlikçe düzenlenen programda Altın'ın fotoğrafının yanına doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından karanfil bırakıldı.

5 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altın için Silopi Devlet Hastanesinde anma programı düzenlendi.

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