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        Hem doğum günü, hem de mezun olup göreve başladığı tarihte şehit olan polis için tören

        ŞIRNAK'ta dün kazada şehit olan 2 polis memurundan Fırat Der'in (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesine uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:20
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        Hem doğum günü, hem de mezun olup göreve başladığı tarihte şehit olan polis için tören
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        ŞIRNAK’ta dün kazada şehit olan 2 polis memurundan Fırat Der’in (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesine uğurlandı. Der’in dün doğum gününün olduğu ve polis okulundan da 13 Mart 2017’de mezun olup göreve başladığı öğrenildi.

        Şehit Polis Memuru Fırat Der için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, şehit polis memurunun silah arkadaşları, şehidin annesi Serpil, babası Cesim Der, kız kardeşi Duygu Kutluca ve eniştesi Bilgehan Kutluca katıldı. Şehit Fırat Der’in cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu. Öz geçmişinde 13 Mart 1990’da Kars’ta dünyaya geldiği belirtilen Fırat Der’in, doğum günüyle aynı tarih olan 13 Mart 2017’de de Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden mezun olarak Ankara’da göreve başladığı, ardından 2020’de Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandığı belirtildi.

        Evli olan şehit Fırat Der’in cenazesi, edilen duaların ardından memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesinde gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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