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        Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir çocuk, arazide bulup eve getirdiği cismi kurcalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:58
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        Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk arazide bulup eve getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir çocuk, arazide bulup eve getirdiği cismi kurcalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

        İlçenin Fındık Beldesinde yaşayan S.D. (4), arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi.

        Evin avlusunda cismi kurcalarken meydana gelen patlamada S.D. ve annesi R.D. (46) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan anne ve oğlu ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne R.D, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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