Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Şırnak mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin, Adliye Meydanı'nda düzenlenen Şırnak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Buradaki konuşmasına, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Şırnak'ın dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle, insanıyla yine bir başka güzel olduğunu söyledi.

Şırnak'ın, dünyanın en güzel sevda hikayelerinden biri olan Mem-u Zin'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, Yavuz'un emaneti Şırnak'ın, dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle, insanıyla bir başka güzel olduğunu ifade etti.

Bin yılı aşkındır, medeniyetin, kardeşliğin, inancın, birlik ve beraberlik ruhunun nabzının attığı Şırnak'ı, Allah için sevdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaşadığı acıları ve sevinçleri dengbejleriyle, türküleriyle destana dönüştüren Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. İnşallah başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif bu muhabbetin güçlenmesine vesile teşkil edecektir. Rabb'im, bu kutlu ayda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri katında kabul eylesin. Bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine Rabb'im dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara, gariplere huzur, esenlik, selamet ihsan eylesin. Bizler kendi evlerimizde, yuvalarımızda oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi eda ederken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Sahip olduğumuz huzurun, güvenin, sağlığın, nimetin şükrünü ifa etmek için ramazan ayı önemli bir fırsat. Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekilerin değerini bilmezsek, Hakk'ın huzuruna vardığımızda mahcup oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğu yalan, yanlış haberlerle milleti karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacının, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak olmadığının altını çizerek, "Bunların gayesi, ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı"

Bu ülke ve millet için çok büyük hayallerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, önce 2023 hedefleri ile Türkiye'yi bugünlere hazırladıklarını, şimdi de Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak'la değil, bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye de olmaz. Geçmişte yaşanan kimi olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı, eziyet çekti, yokluk yaşadı.

Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe 'dur' diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar ve vesayetler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istenmişse de milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı. Millet bununla kalmadı, yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesinden yana yaparak, kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar, sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur."

- "Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara"

"Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi, kendi imkanlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Hamdolsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz.

Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar, şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik. Şayet istikrar ve güven iklimimizin zarar görmesine engel olursak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak, aramıza fitne sokmak isteyen muhterislere fırsat vermezsek, sahip olduğumuz imkanları çok çalışarak fırsata dönüştürürsek, emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara."

(Sürecek)