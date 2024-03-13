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        MÜSİAD Şırnak İl Temsilciliğine ziyaret

        TÜBİTAK tarafından Van'da düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren Silopi Şehit Kenan Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Atik ve öğretmeni Aytül Türk, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Şırnak İl Temsilciliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:38
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        MÜSİAD Şırnak İl Temsilciliğine ziyaret
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        TÜBİTAK tarafından Van'da düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren Silopi Şehit Kenan Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Atik ve öğretmeni Aytül Türk, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Şırnak İl Temsilciliğini ziyaret etti.

        Öğrenci Atik ve öğretmeni Türk, MÜSİAD İl Temsilcisi Yusuf Bilin'i ziyaret ederek, maddi ve manevi destek için teşekkür etti.

        Bilin de, her zaman eğitime destek verdiklerini dile getirerek, yarışmada dereceye yapan Atik'i tebrik etti.

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